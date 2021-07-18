В Дрогобыче обрушился подъезд дома, в котором в 2019 году погибли люди. Фото

В Дрогобыче Львовской области обрушился подъезд дома, который два года назад уже был в аварийном состоянии. Тогда из-за трагедии пострадали люди, были погибшие. Сейчас информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщил в Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий. Он напомнил, что в доме никто не проживал.

"Сегодня, 18 июля, около 12:50 ч в Дрогобыче произошел обвал второго подъезда аварийного 4-х этажного дома на улице Грушевского. Жители дома были отселены после первого обвала еще два года назад", – написал Козицкий.

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Напомним

28 августа 2019, в 2:46 в Дрогобыче Львовской области в четырехэтажном жилом доме случилось обрушение. В результате аварии было 8 погибших, среди них ребенок. После трагедии всех жителей дома выселили.

Первой версией назывался взрыв бытового газа. Однако, в компании "Львовгаз" отрицали такие предположения.

Досудебным расследованием было установлено, что к инциденту причастен главный инженер и начальник участка по обслуживанию и ремонту жилищного фонда предприятия Дрогобычского горсовета. Они ненадлежащим проводили обследование дома.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве мужчина пошел в ванную комнату и провалился вместе с полом. Спасатели достали его и передали медикам.