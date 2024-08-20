В Донецкой области усилили комендантский час еще в двух городах: какие правила действуют

На территории Донецкой области ужесточили комендантский час еще в двух неселенных пунктах. Речь идет о поселке Кураховка и городе Горняк.

Видео дня

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин на своем канале в Telegram в понедельник, 19 августа. Ограничения теперь будут действовать с 15:00 до 11:00.

"Ужесточен комендантский час в Кураховке и Горняке Кураховской громады. Отныне ограничения на передвижение там будут действовать с 15:00 до 11:00", – написал глава ОВА.

Филашкин напомнил, что такие же ограничения уже действуют в Мирнограде, Селидово и Новогродовке.

Он еще раз призвал всех жителей Донецкой области, особенно живущих рядом с линией фронта, эвакуироваться.

Напомним, что с 12 августа в Донецкой области введены новые правила комендантского часа. В зависимости от расстояния до линии фронта действуют два графика: с 21:00 до 05:00 или с 17:00 до 09:00.

Так, в населенных пунктах, отдаленных от линии фронта более чем на 10 километров, комендантский час продлится с 21:00 до 05:00. А в тех городах, поселках и селах, которые расположены от фронта меньше, чем в 10 километрах, с 17:00 до 09:00.

А в Мирнограде и Селидово с 19 августа комендантский час действует с 15:00 до 11:00.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей еще из пяти населенных пунктов Покровского и Краматорского районов. Это села Дальнее и Константинопольское Кураховской городской территориальной громады, а также села Катериновка, Клебан-Бык и Плещеевка Ильиновской сельской территориальной громады.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 18 августа войска России снова накрывали огнем мирные населенные пункты в Донецкой области. Под вражеским огнем были Покровский, Бахмутский и Волновахский районы. В результате атак захватчиков есть погибшие и раненые гражданские украинцы.