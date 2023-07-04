В Донецкой области будут судить работников военкомата: за деньги подделывали документы для выезда за границу. Фото

В Краматорском районе Донецкой области начальник территориального центра укомплектования и двое его подчиненных требовали от $2 000 до $3 000 за оформление документов мужчинам призывного возраста для выезда за границу. Злоумышленники были задержаны сотрудниками Госбюро расследований.

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Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства. Они указали, что военком организовал целую схему по получению неправомерной выгоды.

"Фигуранты организовали схему выдачи фиктивных временных удостоверений военнообязанным и справок военно-врачебной комиссии, в которых отмечалось, что лицо непригодно к военной службе", – указано в сообщении.

Пятеро "клиентов" пограничники остановили на пунктах пропуска при попытке использовать поддельные документы для выезда из Украины в Черновицкой и Закарпатской областях.

Все участники противозаконной схемы привлечены к уголовной ответственности, а военком, который ее организовал, может оказаться в тюрьме на срок до девяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержан адвокат, который побудил свою клиентку, являющуюся гражданкой РФ, дать взятку в 2,5 тыс. долларов США госслужащему в обмен за беспрепятственное получение вида на временное проживание на территории Украины.

А в Кировоградской области задержан член военно-врачебной комиссии, который просил взятку за решение о непригодности. Он потребовал 40 тысяч гривен за "правильное решение".

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