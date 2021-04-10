В Донецке вспыхнул пожар и слышны взрывы: в сети пишут о ЧП на военной базе

В Калининском районе временно оккупированного Донецка в субботу, 10 апреля, произошел пожар в здании мясокомбината. Жители города в соцсетях писали, что были слышны взрывы.

Как заявил так называемый "глава городской администрации" Донецка Алексей Кулемзин в Twitter, произошло возгорание кровли здания Донецкого мясокомбината (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В городе было остановлено движение троллейбусов 7 и 11 по проспекту Ильича. Информации о пострадавших нет.

Как сообщает Telegram-канал "Фашик донецкий", в здании мясокомбината якобы находится военная база непризнанной террористической организации "ДНР".

"Коротко о взрыве и пожаре на мясокомбинате в Донецке. Там находится военная база дыныры. Подробности завтра", – сказано в сообщении.

"Так если не склады горят, то особо и прилетать нечему", "Ленивый не знает, что мясокомбинат отжала 100 омсбр... Там есть чему взорваться если не потушат", – отметили дончане.

В сети также писали, что в течение непродолжительного времени были слышны звуки детонации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецке из-за взрыва сгорел гастро-паб "Свинья", расположенный вблизи резиденции главаря "ДНР" Дениса Пушилина и здания кафе "Сепар", где в 2018 году был ликвидирован "глава республики" Александр Захарченко.