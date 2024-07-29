В Доброполье привезли гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

В нескольких десятках километров от Доброполья – линия столкновения, но многие люди, в том числе с детьми, не покидают свой дом. Несмотря на повышенную опасность, Фонд Рината Ахметова передал в город 2 тысячи наборов с продуктами. В настоящее время их получают:

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– многодетные семьи,

– переселенцы с детьми,

– семьи с детьми льготных категорий.

В каждом наборе – наиболее необходимые продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд направил более 350 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.