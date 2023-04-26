В 'ДНР' приговорили украинского морпеха к 22 годам заключения. В Украине отреагировали

Так называемый верховный суд "ДНР" назначил 22 года колонии строгого режима пленному украинскому морпеху Андрею Петренко. В Украине приговор назвали позорным и призвали международное сообщество осудить судилище.

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Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Петренко, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, признан якобы виновным в убийстве мирного жителя во время боев за Мариуполь в марте прошлого года.

По данным незаконного расследования российского следственного комитета, украинский защитник якобы застрелил жителя Мариуполя из снайперской винтовки.

Петренко обвинили по российскому законодательству в "убийстве по политическим и идеологическим мотивам и жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте" (ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 356 УК РФ). Оккупанты заявили, что он якобы "признал свою вину".

"Фейковый "судебный процесс" над военнослужащим Вооруженных сил Украины на временно оккупированной территории Донецкой области – незаконный и не будет иметь никаких юридических последствий", – подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что вынесенные так называемыми "судами" квазиобразований "ДНР/ЛНР" "приговоры" являются грубым нарушением Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущения пыток, поэтому их можно считать военным преступлением. Донецкая и Луганская области являются частью Украины в международно признанных границах, на них распространяется юрисдикция украинских судов. Только они имеют право осуществлять правосудие на этой территории.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека также призвал мир осудить судилище над Петренко и потребовать от РФ немедленного его освобождения, а также других граждан Украины, незаконно заключенных на временно оккупированных территориях и России.

"Украина прилагает все усилия для освобождения всех своих граждан!" – резюмировал он.

Напомним, в декабре суд в России впервые рассмотрел дело украинского военнопленного, которым оказался Никита Шкрябин, лишенный свободы во время боевых действий 29 марта 2022 года. В то же время каких-либо процессуальных прав, в частности на адвоката, у него нет.

В марте российского оккупанта, пилота воздушных сил РФ Максима Криштопа, обвиняемого в бомбардировке гражданских объектов Харьковской области, освободили из-под стражи. Его передали для обмена военнопленных.

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