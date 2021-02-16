В "ДНР" поставили памятник оккупантам с фото украинского солдата

В террористической группировке "ДНР" установили памятник оккупантам с фотографией украинского солдата.

Об этом написал блогер Анатолий Штирлиц в собственном Telegram-канале. В качестве доказательства он разместил изображение сооружения на неподконтрольной Украине территории (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Ничего нет своего и здесь украли. В Дебальцево поставили памятник российским оккупантам, на котором изобразили украинского солдата. За основу взяли фото с Инстаграма [экс-нардепа] Мустафы Найема", – написал он.

Также о памятнике написал бывший начальник разведки "ДНР" Евгений Тинянский. В его публикации в Facebook говорится, что открытие памятника было запланировано на 19 февраля, на мероприятие пригласили главаря "ДНР" Дениса Пушилина, представителей Российской Федерации и т.д.

Он отметил, что фотография была использовано в статье о Дебальцево 30 января 2015 года, когда город был подконтролен украинской армии. А автором фото является Найем, подчеркнул Тинянский.

Ранее украинцев тронуло архивное фото медика ВСУ, который плачет, на фоне военной машины, сделанное во время боев за Дебальцево в 2015 году.

Им поделилась волонтер Марина Соколова на странице фонда "Вернись живым" в Facebook. За несколько часов с момента публикации фото собрало десятки тысяч лайков, сотни комментариев и тысячи репост.

"Это фото сделано... утром 18 февраля 2015, когда украинские военные вышли из Дебальцевского плацдарма после ожесточенных боев", – написала девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля 2015 года после месяца ожесточенных боев украинская армия была вынуждена покинуть Дебальцево. Самая крупная российско-украинская битва 2015 года продолжалась 29 дней. Подробнее об этом можно прочитать здесь.