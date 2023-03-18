В Днепропетровской области появятся реабилитационные центры для военных и ветеранов

При содействии Днепропетровской ОВА в области будет реализован проект по реабилитации военных, защищающих Украину на фронте. Инициатором разработки комплексной стратегии реабилитации в Днепропетровском областном совете стал руководитель фракции "Общественная сила" в облсовете Руслан Краснов.

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Предполагается на базе медицинских учреждений в разных районах области создание специальных реабилитационных центров для военнослужащих.

Заботиться о реабилитации тех, кто на фронте отстаивает свободу и территориальную целостность Украины, нужно уже сегодня, и сделать этот процесс необходимо системным, считает Краснов, который сам является военнослужащим и знает проблемы наших воинов изнутри, сообщают в Днепропетровском облсовете.

В рамках инициированных им мер предполагается создание центров комплексной реабилитации для военнослужащих на базах 5 больниц области с привлечением профильных специалистов. Развертывание дополнительных койко-мест в медицинских учреждениях области для военных и т.д.

Следует отметить, что важность реабилитации украинских воинов – от физической до психологической – понимает и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он поддержал идею Краснова, и сегодня уже работает рабочая группа на высшем областном уровне по разработке ряда соответствующих мер по воплощению этой идеи в жизнь.

Уже определены и конкретные больницы, и источники финансирования проекта, так что в ближайшее время сотни наших защитников смогут пройти курс реабилитации и адаптации к мирной жизни.