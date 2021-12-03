В Днепропетровской области незаконно добывают песок для 'Большой стройки', – Стоп коррупции

Самая дорогая дорога в Украине строится недалеко от Китайгорода в Днепропетровской области. Еще в прошлом году здесь были поля, а сейчас более 40 гектаров плодородных земель превратили в нелегальный карьер. Об этом говорится в расследовании "Стоп коррупции".

По данным журналистов, сначала коммунальную землю раздали жителям для сельского хозяйства, а затем ее купил бывший глава компании "Автомагистраль-Восток", предприниматель Дмитрий Алмазов, якобы для создания базы отдыха.

Но через некоторое с территории караванами стали вывозить недра на грузовиках "Автомагистраль-Юг". А по имеющейся у "СтопКора" информации, этот песок продают почти в десять раз дешевле обычного.

Видео дня

В департаменте экологии Днепропетровской области сообщили: они неоднократно выезжали на проверки бизнеса господина Алмазова.

Самая дорогая дорога в Украине в настоящее время строится в Днепропетровской области, так как на участок дороги протяженностью 30 км уже выделено 12 миллиардов гривен. А песок, который фактически привозят на участок, добывается в 5 километрах. Как выяснили следователи, ископаемые продают через фирмы-прокладки, такие как "Фил Гуд Инкорпорейтед" и "Макс фиш резот", подрядчику "Автомагистраль-Юг".

"В связи с этим делом мы более полугода неоднократно обращались в правоохранительные органы, проводили журналистские расследования и регулярно ездили в Днепропетровскую область. Результат один – равнодушие полиции и властей ОТГ", - рассказывает Мария Шевель, журналистка.