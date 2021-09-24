В Днепропетровской области 'Большая стройка' Зеленского реконструирует школу, стоявшую без ремонта полвека

В пгт Лиховка Днепропетровской области впервые за 50 лет проводится реконструкция общеобразовательной школы. Она стала возможной благодаря программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В уже отремонтированных классах проводятся занятия для учеников из 8 близлежащих сел, сообщает Днепропетровская ОГА.

"Создаем современные образовательные пространства в разных уголках области. В Каменском районе приводим в порядок две школы: Божедаровскую и Лиховскую", – поделился глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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Здание уже утеплили, в настоящее время подходят к концу кровельные работы.

Во внутренних помещениях подрядчик уже обновил часть коридоров и завершил ремонт в кабинетах физики, математики, английского языка и истории. В обновленных классах уже проходят уроки.

В ходе ремонта вместо обоев стены в классах были окрашены, на окнах вместо штор вывешены жалюзи, установлено современное освещение и интерактивные доски.

В данный момент ремонт продолжается на 2-м этаже второго крыла здания, где проходит подготовка стен под покраску и монтаж потолков.

Лиховская школа рассчитана на 280 учеников.

Напомним, президент Владимир Зеленский, представляя на форуме "Украина 30" программу "Большая стройка", заявил, что состояние инфраструктуры четко показывает отношение государства к людям.

"Мы продолжим активное строительство социальной инфраструктуры в каждом регионе Украины - это сотни школ, детских садов, стадионов, больниц и приемных отделений", – добавил президент.