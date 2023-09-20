В Днепре женщина чуть не умерла из-за процедуры для волос: что известно о ее состоянии

В Днепре женщина пострадала после того, как пыталась самостоятельно сделать себе трендовую бьюти-процедуру – кератиновое выпрямление волос. Ее без сознания нашла сестра и вызвала медиков.

Об инциденте рассказал на своей странице в Facebook медик Днепропетровской областной станции экстренной медицинской помощи Влад Боднюк. 32-летнюю девушку экстренно госпитализировали с диагнозом анафилактический шок.

По словам специалиста, когда медики приехали на вызов, днепрянка была без сознания, ее кожа была бледной, артериальное давление низким, а пульс очень слабым. Работники скорой ввели девушке адреналин, а также совершили инфузионную и кислородную поддержку.

Видео дня

Как отметил Боднюк, сейчас девушка находится в стабильно тяжелом состоянии.

Он добавил, что процедура кератинового выпрямления волос делается с помощью белка кератина, который состоит из аминокислот. Вещество наносят на волосы, а потом их вытягивают на высоких температурах выпрямителем.

Во время этого процесса выделяется газ формальдегид. У него неприятный и резких запах и он может вызывать у человека аллергию.

Медик подчеркнул: такие процедуры стоит делать только у профессиональных мастеров и в салонах красоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 14-летняя школьница, желая увеличить губы, вколола себе укол с маслом. Девушку госпитализировали и провели три операции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!