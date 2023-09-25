В Днепре за судью в наручниках хотят наказать патрульного: адвокат рассказала подробности дела

В Бабушкинском районном суде Днепра начался суд над патрульным, который осмелился остановить и задержать судью с признаками алкогольного опьянения за рулем. Служитель Фемиды и по совместительству сын люстрированного экс-заместителя прокурора Днепропетровской области Олега Рычки Станислав пытался уехать с места задержания "к детям", за что был закован в наручники и доставлен в районный отдел полиции.

Однако, судя по всему, судья такого "унижения" от патрульных не простил и решил "поставить полицейских на место".

Подробнее об этой истории читайте в материале OBOZREVATEL.

Хотел уехать к детям?

Эта история произошла 12 июня 2022 года в Днепре. Около десяти часов вечера экипаж патрульных, в который входил 24-летний Елисей Просвиров, получила информацию по рации о том, что в автомобиле Ford Мустанг с откидным верхом может находиться нетрезвый водитель. Этот автомобиль был замечен возле ресторана "Черчиль", когда за руль садился мужчина, который с трудом стоял на ногах.

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Патрульные остановили Ford на улице Троицкой. В салоне кроме водителя сидели еще три женщины. При общении с водителем полицейские обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Однако на неоднократные предложения пройти проверку на "драгере" водитель отказался.

Он начал объяснять полицейским, что у него дома дети, и ему нужно ехать к ним. Предлагал патрульным поехать к его детям, пока тут на него будут составлять протокол. Когда полицейские отказались, водитель завел мотор, и попытался уехать.

В результате уже несколько экипажей были вынуждены блокировать автомобиль.

Пассажиры, включая жену водителя, кричали ему, чтобы он не уезжал, и даже наносили удары ему по голове. Полицейским пришлось вытаскивать водителя из автомобиля, и поскольку он сопротивлялся, надели на него наручники.

К потасовке подключились и женщины, которые били полицейских по головам.

В дело включился прокурор

Когда водителя доставили в участок, оказалось, что это судья районного суда города Каменское, 40-летний Станислав Рычка, сын бывшего заместителя прокурора Днепропетровской области Олега Рычки.

На водителя были составлены протоколы по ст. 130 КУпАП (алкогольное опьянение) и ст. 185 КУпАП (злостное не подчинение сотруднику правоохранительного органа).

Однако через некоторое время судья, судя по всему, решил "свести счеты" с правоохранителями. И в конце июня прошлого года написал заявление в ДБР .

По словам адвоката полицейского Тамилы Ульяновой, из трех экипажей патрульных, которым пришлось принимать участие в задержании и составлении материалов по ст. ст. 130, 185 КУпАП, после полугода следствия, проведенного в основном одним прокурором, виновным было "назначено" только одного – Елисея Просвирова.

"Насколько мне известно, следователям ДБР было неинтересно принимать участие в так называемом выяснении отношений между обиженным судьей и полицейскими. Они даже обвинительный акт отказались подписывать, не видя оснований в предъявлении обвинения. Почти все следственные и процессуальные действия проводились прокурором областной прокуратуры Артемом Желибою. И стоит отметить, что проводились они с нарушением законодательства Украины, или без соответствующих полномочий", – отмечает адвокат.

По словам Ульяновой, например, когда Елисей Просвиров по вызову прокурора Желибы пришел для проведения опознания в рубашке с длинным рукавом, то прокурор отправил его домой переодеваться в форму с короткими рукавами. Вероятно, для того, чтобы была видна его татуировка на руке, по которой его могли узнать.

Прокурор участвует в деле Егора Звонкова

Адвокат патрульного отмечает и другие нарушения следствия.

Например, то, что следствие проводилось без внесения соответствующей квалификации в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), что прямо запрещено ст. 214 КПК Украины. А именно согласно данным из Единого реестра от 28 июня 2022 года были внесены данные об уголовном правонарушении по ч. 1 ст. 365 УК Украины (превышение власти и служебных полномочий сотрудником правоохранительных органов).

А вот подозрение ее подзащитному вручили 15 февраля 2023 года уже по ч.2 ст. 365 УК Украины. А это более суровая часть статьи, где виновному грозит до 8 лет лишения свободы. Но никаких упоминаний о переквалификации статьи в ЕРДР нет.

К тому же следственные действия, по словам адвоката, при отсутствии соответствующих предусмотренных Законодательством полномочий, проводились прокурором Артемом Желибой еще до того момента, как материалы уголовного производства собственно были переданы в орган досудебного расследования - ДБР.

"Даже следственная группа еще не была сформирована, а прокурор уже проводил следствие", – добавляет Ульянова.

Сейчас прокурор, спустя 5 месяцев после передачи дела в суд , подал ходатайство об избрании меры пресечения патрульному и отстранении его от должности.

Кстати, надо отметить, что прокурор Артем Желиба выступает со стороны обвинения и в суде против патрульного Егора Звонкова, который смертельно ранил пьяного водителя "Ягуара" в Днепре 29 августа 2023 года.

Дело патрульного Елисея Просвирова слушается в Бабушкинском районном суде Днепра. Председатель этого суда является хорошей знакомой семьи судьи Рычки. Она сама об этом заявила во время самоотвода.

Не первый раз попадает в неприятности

Судья Станислав Рычка уже не первый раз попадает в истории с пьяным вождением. Но каждый раз ему удается выходить сухим из воды.

Так, в том же Бабушкинском районном суде слушалось дело об административном нарушении по ст. 130 КпАП, в котором фигурировал все тот же Рычка.

Судя по материалам дела, 9 сентября 2017 года он ехал на мотоцикле Suzuki GSF все по той же улице Троицкой в Днепре и совершил наезда на препятствие. С места аварии он уехал, его обнаружили уже на перекрестке улиц Воскресенской и Старокозацкой.

Патрульные при общении с ним выявили признаки опьянения – запах алкоголя, нарушение речи и координации движений. По словам полицейских, от прохождения проверки на алкоголь он отказался.

Однако в суде Рычка вины не признал, сказал, что он не отказывался, это полицейские не провели освидетельствование. Поэтому он был вынужден поехать в "Днепропетровский наркологический диспансер" и по собственной инициативе пройти осмотр.

Нашлась и свидетельница, которая заверила, что судья не отказывался проходить осмотр и даже расписался в протоколе. Но у него была повреждена нога и ему требовалась медицинская помощь. Но полицейские не обращали на это внимание и продолжали составлять протокол.

Суд дело закрыл.

В сентябре 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала судью Заводского районного суда Днепродзержинска (теперь Каменское) Станислава Рычку таким, что не соответствует занимаемой должности.

И внесли в Высшую Раду правосудия представление с рекомендацией уволить его с должности судьи.

Однако Высшая Рада правосудия не согласилась и 19 декабря 2019 года своим решением №3551/0/15/19 все-таки оставила Рычку на своей должности. Да и сам Рычка судился из-за этого случая.

В 2019 году НЗК расследовало криминальное производство по факту возможного недостоверного декларирования этим судьей.

По данным НАЗК Рычка недостоверно заполнил декларацию за 2015 год, не указал там автомобиль ВАЗ 1975 года выпуска, доход жены в 25 910 грн. А также то, что получил квартиру в 69 кв м от своей матери, которую передал своей жене. Забыл указать и ипотеку жены в 414 тысяч грн.

Конечно, кто прав, а кто виноват в этой истории решит суд. Мы будем внимательно наблюдать за этим делом.