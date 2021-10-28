В Днепре водитель такси выгнал женщину из салона за то, что она попросила его надеть маску

В Днепре водитель такси выгнал из салона женщину, отказавшись выполнять заказ. Причиной послужило то, что она попросила одеть защитную маску во время поездки.

О таком случае в соцсети Facebook рассказала недовольная пассажирка Наталья Хазан. Она отметила, что известила об этом службу такси, но инцидент оставил неприятный осадок.

"Меня буквально выгнали из машины по просьбе надеть маску криком "я работаю без маски, разумеется, выходите!". Открыл дверь и выгнал. Uklon, если что", – написала она.

Как известно, в Украине в 2020 году на фоне пандемии коронавируса ввели требование соблюдения обязательного маскового режима в общественных местах.

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На днях Национальная полиция объявила о создании 900 мобильных бригад, которые будут контролировать масочный режим в транспорте. Пассажирам без защитных масок, согласно части 44 пункта 3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, придется платить штраф – от 170 до 255 грн.

Следует отметить, что в Министерстве здравоохранения заявляли, что в Украине отменить масочный режим смогут исключительно при вакцинации 70-80% взрослого населения страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что масочный режим продлится до последних дней преодоления мировой пандемии.