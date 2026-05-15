В Днепре спасателей усилили современной техникой и оборудованием

В Днепре спасательные подразделения системно обеспечивают новой техникой и оборудованием для оперативного реагирования. Для ГСЧС приобрели специальный автомобиль с удлиненной высотной лестницей и новое оборудование для аварийно-спасательных работ, что позволит быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации и эффективнее действовать в сложных условиях.

Главный специалист отдела по работе с правоохранительными органами департамента общественного порядка и гражданской защиты Днепровского горсовета Евгений Побигай посмотрел на состояние техники, условия работы личного состава и готовность подразделения к реагированию.

Вся спецтехника — от пожарных автомобилей до спасательных машин — находится в постоянной боевой готовности.

Подразделение обеспечено защитной одеждой, аппаратами защиты органов дыхания, пожарными рукавами и вспомогательным инструментом — все размещено так, чтобы спасатели могли получить доступ к необходимому уже в первые минуты после вызова.

Отдельно проверили новую специальную автолестницу, приобретенную благодаря субвенции в рамках городской программы "Безопасный город". Автомобиль оснащен удлиненной высотной лестницей, что позволяет работать на высоте более 55 метров.

Для Днепра с его большим количеством многоэтажных домов это особенно важно: новая техника поможет оперативно эвакуировать людей, подавать воду на верхние этажи и проводить спасательные операции во время пожаров и задымлений.

Кроме автолестницы, подразделения ГСЧС получили каски с фонарями, самоспасатели, переносные радиостанции, генераторы, газоанализаторы, анемометры, автономный инструмент и оборудование для механизации аварийно-спасательных работ.

Это оснащение повышает безопасность личного состава и позволяет эффективнее ликвидировать чрезвычайные ситуации различного масштаба.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы спасатели имели все необходимое для выполнения своих обязанностей в максимально безопасных и эффективных условиях. Поддержка ГСЧС — это поддержка стабильности и безопасности нашей общины. И это направление будет оставаться приоритетным", — отметил Евгений Побигай.