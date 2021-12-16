В Днепре рыбак поймал огромного сома весом почти в 50 кг. Фото

Рыбак из Днепра Александр Громадский, который занимается подводной охотой, показал гигантскую добычу – 50-килограммового сома, пойманного в глубинах реки Днепр. Мужчина отметил, что такая рыба целиком проглатывает птиц и даже домашних животных, в том числе может быть опасна даже для человека.

Фотографиями необычного для украинских рек трофея рыбак поделился у себя в Facebook. По его словам, чтобы поймать такого сома, пришлось с ним побороться и рисковать жизнью (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Громадский подчеркнул, что о гигантских сомах, обитающих в глубинах Днепра давно ходили страшные истории.

"Долго нагоняли ужас страшные истории про сомов людоедов которые обитают в глубине Днепра. Огромные рыбы глотают целиком водоплавающих птиц, домашних животных и при встрече заставляют в буквальном смысле поседеть водолазов, которые вынужденно проводят разные подводные работы", – пишет рыбак.

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Мужчина рассказал, что даже после того, как вогнал гарпун в спину сома, рыба продолжала тянуть его на глубину. К тому же обитатель Днепра атаковал рыбака и даже прокусил ласту. Однако в итоге после долгих усилий сома удалось вытащить на берег. К слову, его вес составил около 50 килограмм.

"Надеюсь эта история заставит вас задуматься о той опасности, которая подстерегает нас в глубинах Днепра, ну а если у Вас есть информация о том где ещё живёт речное чудовище обязательно сообщите мне координаты и я разберусь с ним", – написал рыбак.

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