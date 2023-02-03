Выжила только бабушка: в Днепре российская ракета убила почти всю семью

14 января российская ракета, которая попала в дом на Набережной Победы, 118, в Днепре, унесла жизни почти всей семьи. В этот день к родителям в гости приехали сын с семьей и дочь с мужем. Выжить удалось только бабушке, которая в момент взрыва вышла на кухню.

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Вышла на кухню и осталась жива

В тот день, 14 января, на старый Новый год в квартире 62-летней Светланы и 68-летнего Юрия Фигурных на Набережной Победы, 118, в Днепре собрались их дети со своими семьями. Из Одессы к родным приехала и младшая дочь, 37-летняя Марина, с 30-летним мужем Андреем Осинским. С начала войны они не виделись с родителями, несколько раз откладывали встречу и вот, наконец, решили вместе отпраздновать старый Новый год.

В гости пришел и старший сын, 42-летний Александр, с 37-летней женой Яной и 15-летней дочерью Аней.

Вся семья сидела за большим столом, родные разговаривали, поднимали тост за Новый год. В какой-то момент Светлане понадобилось выйти на кухню. Она только миновала коридор, как произошел взрыв. Погибли все, кроме Светланы. Ее саму позже нашли спасатели. С серьезными переломами бедра она оказалась в реанимации.

А буквально на днях ее перевели в травматологию, где обнаружили еще и перелом руки. Женщине предстоит долгое лечение и реабилитация.

Юрий Фигурный был мастером на все руки

Родная сестра Яны Фигурной Ирина рассказывает, что главе семьи Юрию Фигурному перед началом полномасштабного российского вторжения сделали операцию на спине, после этого он уже не работал, находился дома.

"До этого он работал у нас в Днепре в гостиничном комплексе, его должность была что-то вроде завхоза. У него были просто золотые руки. Дядя Юра мог отремонтировать электрику, настроить механику. Их семья в Днепр переехала в 1998 году из Кривого Рога, там он работал на комбинате. В Днепре раньше трудился на заводе", – рассказывает Ирина.

Погибшая Марина на своей страничке в Instagram писала, что очень похожа на своего отца. "По фото понятно, чья я копия. С самого детства бассейн, танцы, бег, турник, велосипед и очень много того, что девочкам, в принципе, не соответствует. Все коленки в шрамах, перелом ноги, папа точно не видел во мне принцессу", – шутила она.

И добавляла, что у нее было самое крутое детство, чего нет сейчас у современных детей.

Яна была отличным учителем

"Саша тоже рассказывал, что с самого детства с родителями они ездили на велосипеде, ходили в походы. Говорил, что он обошел Крым вдоль и поперек", – вспоминает сестра погибшей Яны Фигурной.

Благодаря Ирине Саша познакомился с Яной. "Мы с ним учились в металлургическом институте, ездили в студенческий лагерь, после возвращения продолжали дружить компанией, тогда я и познакомила друзей с моей сестрой Яной. С Сашей они встречались пять лет, поженились, а уже перед самым дипломом Яна родила Анечку. Помню, как Яна защищала диплом, а наши родители гуляли с колясочкой возле института", – говорит Ирина.

После вуза Александр Фигурный недолго поработал в магазине, потом пошел работать на мясокомбинат "Юбилейный" мастером. Затем перешел в корпорацию "Биосфера", был мастером участка. Но после начала войны на предприятии произошли сокращения, и Саша остался без работы.

А вот его супруга Яна окончила два вуза – металлургическую академию, а потом Криворожский институт и все-таки стала учителем начальных классов в гимназии.

"Я думаю, ей с самого начала надо было идти в педагоги. Она любила детей и умела найти с ними общий язык. Она очень ответственно подходила к своей работе. Она могла по вечерам и до 5 часов утра сидеть и готовиться к урокам, что-то мастерить, вырезать. Потом часик-два поспать – и на работу", – говорит сестра.

Родители ее учеников тоже вспоминают Яну как любимую учительницу своих детей.

"Для нас она была очень хорошим учителем, всегда с улыбкой, приветливая, к каждому ребенку она относилась одинаково. На каждый праздник организовывала для детей именно праздник. Помню, что в 3-м классе она организовала только для наших детей утренник в актовом зале, с конкурсами, подарками. Яна Викторовна возила класс на экскурсии. Моему сыну запомнилась поездка на хлебозавод и на "34 телеканал".

Это лучший первый учитель моего сына. Она дружила с родителями в соцсетях, лайкала и комментировала фото наших детей", – рассказала нам мама школьника Анюта Поповченко.

Девушка мечтала стать психологом

15-летняя Аня Фигурная, дочь Александра и Яны, тоже училась в гимназии, где работала ее мама.

"Яна и Саша очень коммуникабельные, у них всегда было много друзей. Аня унаследовала от родителей все самые лучшие качества. Ее все обожали. Аня мечтала стать психологом, даже в 15 лет она прекрасно разбирала все проблемы по полочкам. Одноклассники обращались к ней за советом. Она всегда была счастливой, довольной, всегда на позитиве. Несмотря на подростковый возраст, с ней никогда не было проблем", – говорит Ирина.

Учительница Полина Леута вела у Ани в классе английский язык. "Это была очень светлая, воспитанная и всегда улыбающаяся девочка. Она всегда старалась хорошо учиться. Анечка мечтала стать психологом. Ей никогда не мешало, что она дочка учительницы. У нее было много друзей, она была очень открытой. Ее мама была учителем начальных классов, а также информатики. У нее остался ее 3-й класс. Дети ее любили, она всегда ответственно относилось ко всему", – говорит учительница.

"Анечка, солнышко мое, теперь моя жизнь – сплошная открытая рана, боль и траур. Теперь я живу за нас двоих, я очень надеюсь, что тебе и нашей семье подобрали самые мягкие облачка… Твоя кровь на их руках, на их совести, они нелюди… они убили тебя, они убили всю мою семью.

У меня нет слов, чтобы описать всю мою ненависть к ним, и никак не описать мою любовь к тебе…" – написала на своей страничке в Instagram двоюродная сестра погибшей Ани Ксения.

У Марины был свой магазин одежды

Аня дружила и со своей тетей Мариной. Всегда ждала ее приезда из Одессы. Марина очень хорошо понимала девочку, любила ее, привозила ей подарки.

Погибшая Марина лет 15 назад уехала жить в Одессу, а последние десять лет создала и продвигала свой собственный интернет-магазин одежды MALINA wear shop. Там она была и хозяйкой, и моделью. В Instagram на ее страничке много фото, где Марина рекламирует свои товары.

С мужем Андреем Осинским она познакомилась 11 лет назад, а поженились в 2015 году.

"С годовщиной тебя (чугунной)! Мне иногда кажется, что уже целую жизнь вместе прошли! Были рядом и в радости, и в горе, в богатстве и в бедности… еще не знаю, какие сюрпризы подкинет нам жизнь, но я надеюсь, что мы пройдем их вместе достойно. 11 лет назад я встретила тебя и помню, как ты меня с первой встречи схватил за руку и не отпускал. Пожалуйста, не отпускай больше ее никогда", – написала Марина в Instagram в годовщину свадьбы.

Судя по сайту Linkedin, Андрей был интернет-маркетологом.

"Да, Андрей сначала после школы долго работал на шиномонтаже. Но потом окончил курсы по маркетингу и СММ и последние два года работал в IT-компании. Также они вместе с Мариной владели интернет-магазином женской одежды и занимались им", – рассказала нам сестра Андрея Людмила.

"Андрюша был моим братом и другом. Он очень поддерживал меня и маму, помогал во всем, всегда приходил на помощь всем, кто бы его ни просил. Он был очень добрым и отзывчивым и всегда улыбался. Он очень похож на нашего папу, которого мы потеряли восемь лет назад. С того момента Андрюша заменил нам его. Все его друзья и просто знакомые очень любили его. Когда мы узнали, что их с Мариной больше нет, я получила очень-очень много хороших слов в их адрес", – продолжает сестра Андрея.

Некоторое время Андрей считался пропавшим без вести, но благодаря экспертизе ДНК его тело опознали. Его похоронили 30 января рядом со всей семьей в Днепре.

Светлане Фигурной о гибели родных рассказали. Сейчас она в больнице, ей еще предстоит длительное лечение. Если вы желаете помочь женщине, то можете перечислить деньги на ее карточку 5168872775144297 Фигурная Светлана Владимировна.