В Днепре продолжается демонтаж еще почти 150 незаконных рекламных конструкций, – Филатов

В Днепре сносят еще почти 150 рекламных конструкций. Все они – незаконны. Демонтаж продолжается по всему городу, ведь нелегальные борды длительное время размещались хаотично. Об этом рассказал мэр Днепра Борис Филатов, сообщили в пресс-службе.

По его словам, попытки настоящих владельцев незаконных конструкций использовать их через подставных лиц будут безрезультатны: "Меня не интересует, кто является настоящим владельцем незаконных бордов. К каким они принадлежат политическим силам или бизнес-группам. Моя задача – привести в городе порядок. И я это сделаю. Мэрия выиграла все суды, и действует исключительно в рамках закона".

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Сейчас при проведении работ удалось избежать провокаций и порчи коммунальной техники, которые имели место во время предварительного демонтажа.

Как известно, бесконтрольное установление рекламных плоскостей в прошлом привело к искажению исторического центра и прилегающих улиц.

Также, как ранее заявлял Филатов, в Днепре будут демонтировать незаконные постройки, пристройки, балконы, гаражи – целом любые объекты, которые возведены без необходимых документов и нелегально используют муниципальные коммуникации. Их самовольное строительство является фактически захватом городской земли.