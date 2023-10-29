В Днепре полицейские задержали военного из-за усталого вида: видео

В Днепре сотрудники полиции задержали военнослужащего из-за усталого вида. Беларуский доброволец Андрей Бессмертный с побратимами возвращались с восточного фронта, когда их автомобиль остановил патруль, заподозривший военного в употреблении алкоголя либо наркотиков.

Далее патрульные устроили обыск автомобиля и забрали Андрея в отделение на освидетельствование, где провели освидетельствование. О скандальной ситуации и ее завершении рассказал сам военный на своей странице в Instagram.

По словам Бессмертного, конфликтная ситуация с полицейскими случилась у него в Днепре. В этом городе группа военнослужащих, возвращавшихся с востока Украины после выполнения боевой задачи, вынуждена была задержаться из-за поломки фронтовой машины. Оставив "боевого коня" на СТО, он взял подменную машину на европейских номерах – и отправился забрать побратимов, ожидавших возвращения Андрея.

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Однако до них военный так и не доехал.

"Не доехав буквально 500 метров до места, где ждала часть группы, я смотрю в зеркало заднего вида, где блещут проблесковые маячки синего цвета, а в рупор меня просят прижаться к обочине. Разумеется, я сразу же прижался к обочине и остановился. Вышел из машины и тут "полетело"… Я дал документы, военный билет, спросил, что случилось?! На что наглый "м*соренок" (Пижук Антон) начал рассказывать, что машина на "бляхах". "Бляхах?" У нас все машины на "бляхах", иии? Такое вижу в первый раз", – описал начало конфликта Бессмертный.

Далее же, по словам военнослужащего, сотрудник полиции из нерастаможенного автомобиля переключился уже на личность самого Андрея: уставший вид возвращающегося с передовой человека он воспринял как свидетельство алкогольного либо наркотического опьянения.

"Потом ему не понравилось моё состояние. На вопрос употреблял ли я что-то, разумеется, я ответил что нет, употреблял последний раз лет 12 назад. А выгляжу всего лишь уставшим, потому что не спал нормально уже трое суток. После этого "перевернули" всю машину. Даже в бардачок залезли. Проверили оружие. После чего сказали, что нам надо проехать на освидетельствование", – рассказал военный.

Задержанного Бессмертного на полицейской машине доставили в диспансер. Там провели проверку на алкотестере, показавшем, что задержанный абсолютно трезв, а также взяли мочу на анализ.

В процессе происходящего, рассказал военный, его узнали патрульные из другого экипажа, которые были обескуражены действиями своих коллег.

"Далее мы прошли к авто и я хотел сесть, чтобы меня вернули к машине, но всё тот же "наглый м*соренок" выгнал меня из автомобиля и сказал, что не повезут. Я подошел к рядом стоящей машине сотрудников, сказал, что военный, и любезно попросил подвезти до авто, совсем рядом. На что сотрудничек выскочил из авто с криками, что он не такси. Я отошел, вызвал такси и пока ждал машину – появился старший этой машины и предложил меня подвезти. На что я ему ответил, что его коллега меня уже послал ножками "прогуляться", – описал дальнейшие события Бессмертный.

Унизительные обыски и освидетельствования, по его словам, заняли около полутора часа.

"Уставшая после задачи группа стоит на холоде и ждёт меня полтора часа, пока я доказываю "полицаям", что так выглядит уставший військовий, а не пьяница и наркоман. Опускаются руки что-либо делать, когда так относятся к людям, к военным. "Мораль той басни такова", что разделение и ненависть между военными и полицейскими сеют, как раз полицейские, разжигающие ненависть своими поступками. Ни достоинства, ни чести, ни совести у подобных сотрудников!" ", – резюмировал Бессмертный.

Напомним, ранее стало известно, что в Харькове члены МСЭК издевались над раненым бойцом. Глава комиссии заявила, что после ранения конечность "нужно было отрезать", чтобы воин мог претендовать на повышение группы инвалидности.

В Минздраве после скандала инициировали проверку МСЭК.