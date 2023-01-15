В Днепре к разрушенному дому приносят вещи и предлагают убежище людям, потерявшим дом. Фото

В Днепре продолжаются поисковые работы на месте попадания российской ракеты в многоэтажный жилой дом. К помощи присоединились не только специалисты экстренных служб, но и местные жители, всячески пытающиеся поддержать пострадавших.

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Горожане несут к месту трагедии вещи, а также предлагают убежище людям, потерявшим дом. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

В частности, днепряне принесли к разрушенному дому много вещей для людей, которые потеряли все. Речь идет о теплых вещах, чае, строительных материалах.

Также горожане несут к месту трагедии цветы и мягкие игрушки. Таким образом они чтят память погибших.

В то же время, на месте развернуты палатки, где можно получить воду и поесть, а также подзарядить гаджеты.

Кроме того, в соцсетях появилось множество объявлений с предложениями убежища.

Такая взаимопомощь украинцев друг другу еще раз подчеркивает человечность нашего народа и неравнодушие к чужой беде.

Следует отметить, что появились обновленные данные о количестве погибших и раненых после российского ракетного удара в Днепре. По состоянию на 17:30 воскресенья, 15 января, обнаружены тела 30 человек (из них 1 ребенок), ранения получили 75 (из них 13 детей). 9-летняя девочка находится в тяжелом состоянии. Спасены 39 жителей дома на жилом массиве Победа (в том числе шесть несовершеннолетних).

Напомним, днем 14 января Россия провела очередную массированную атаку с воздуха по Украине. Одна вражеская ракета ударила по жилой девятиэтажке в Днепре. Один из подъездов был полностью разрушен, от него остались лишь лежащие на земле тонны завалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, прилет разрушил 72 квартиры, исказил более 230. Многие мирные жители оказались под руинами собственного дома. С 15 по 17 января в Днепре объявлен траур по погибшим.

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