В Днепре и на Одесщине умерли две 11-летние девочки с COVID-19

В Днепропетровской областной детской больнице на днях умерла 11-летняя пациентка, которая болела коронавирусом.

При этом девочка такого же возраста из Черноморска скончалась от осложнений после COVID-19 в больнице Одесской области. Причиной обоих летальных случаев называют не коронавирусную инфекциею.

В частности, по словам медиков, к смерти юной жительницы Днепра привел декомпенсированный сахарный диабет, которым она страдала в последние годы.

В областной детской больнице отметили, что девочка неоднократно лечилась в эндокринологическом отделении медучреждения, также родители возили ее в Киев, пишет издание "Наше Місто".

"Коронавирус не является причиной летального исхода, но свою негативную роль болезнь, конечно же, сыграла", – рассказал генеральный директор больницы Алексей Власов.

В понедельник, 19 апреля, умерла 11-летняя жительница Черноморска на Одесщине, у которой тоже был COVID-19. Издание "Думская" сообщило, что к летальному исходу привели осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что пятиклассница провела в областной детской больнице больше месяца, в результате перенесенного COVID-19 у нее отказали внутренние органы. Однако начальник облздрава Наталья Одарий-Захарьева позже уточнила, что смерть ребенка не связана с коронавирусом.

Подчеркивается, якобы мама девочки также находится в больнице с подтвержденным коронавирусом.

Напомним: за 18 апреля от последствий коронавирусной инфекции умерли еще 214 украинца, что увеличило количество летальных случаев за все время пандемии до 40 тыс. В то же время диагноз COVID-19 подтвердили у 6506 граждан за сутки, среди новых больных – 253 ребенка.

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