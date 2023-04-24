В Днепре двух подростков нашли без сознания на улице: дети употребляли алкоголь

В городе Днепр на улице обнаружили двух подростков без сознания. Оказалось, что дети употребляли алкоголь, из-за чего получили сильную интоксикацию.

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Выяснилось, что двум мальчикам 10 и 11 лет. Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр Областной" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Детей нашли случайные прохожие на улице Моторной. Оба подростка были без сознания.

Неравнодушные очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию. В итоге медики выяснили, что дети находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В беспомощном состоянии двух мальчиков доставили в больницу. В дальнейшем делом будут заниматься ювенальные полицейские.

Напомним, в Киеве правоохранители остановили водителя, который во время движения создавал аварийные ситуации на дороге. Как оказалось, он сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения и поехал забирать ребенка из детского сада.

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