В Днепр привезли новую партию гумпомощи от Фонда Ахметова

Уже более двух месяцев переехавшие в Днепр переселенцы получают гуманитарную поддержку от Фонда Рината Ахметова. В настоящее время выдачи продолжаются в Индустриальном районе города, куда ранее Фонд направил почти 2 тысячи продовольственных наборов.

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Продуктовая помощь, прежде всего, адресована уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц. В состав наборов входят: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом Фонд Рината Ахметова уже передал Днепропетровской области почти 60 тысяч продуктовых наборов.

С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.