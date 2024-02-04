В Дії произошел масштабный сбой: вместо документов отображаются шаблоны. Фото

В приложении Дія, которое "легло" во время голосования за победителя Национального отбора на Евровидение-2024, произошел масштабный сбой. У многих пользователей вместо настоящих документов начали отображаться шаблоны с именем "Дія Надежда Владимировна".

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В частности, проблема возникла с пенсионными удостоверениями, заграничными и внутренними паспортами, а также с водительскими удостоверениями. Следует отметить, что некоторые пользователи видели шаблоны документов, которых у них даже нет.

Так, многие видели свидетельство о регистрации транспортного средства, в котором был указан автомобиль Nissan Skyline.

Напомним, что приложение Дія не выдержало наплыва желающих отдать свой голос за победителя Национального отбора на Евровидение-2024 и "упало". "Лежал" вместе с ним и сам сайт сервиса государственных услуг.

Позже в Минцифры рассказали, что причиной тому стало то, что запросов поступило больше в 20 раз, чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом мощности Дії были увеличены в пять раз, однако этого оказалось мало.

Как сообщал OBOZ.UA, голосование за победителя нацотбора на Евровидение продлится всю ночь и день 4 февраля до 19:05 через Дію. Мы сделали пошаговую инструкцию для тех, кто хочет отдать голос за своего кандидата.

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