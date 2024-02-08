В Дії появилась карта укрытий и возможность сообщить, если они закрыты: как это работает. Видео

В условиях военного положения каждый украинец может оказаться во время тревоги в незнакомом месте. Найти ближайшее укрытие теперь будет гораздо легче благодаря приложению "Дія", в котором заработала новая услуга – интерактивная карта ближайших укрытий и возможность сообщить, если они будут закрыты.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram. Он отметил, что интерактивную карту можно найти в приложении в сервисе "Незламність".

"Расширяем функционал Дії. Теперь в приложении в сервисе "Незламність" можно найти интерактивную карту с ближайшим укрытием и сообщить, если оно закрыто, оценить его, оставить отзыв. Отзывы передают в органы местного самоуправления. Если относительно определенного укрытия будут отрицательные отзывы или оно закрыто , местные власти отреагируют и разрешат проблему", – написал Федоров.

На интерактивной карте можно просмотреть вид, рейтинг укрытия, его фото, сколько людей вмещает, состояние укрытия, оставить отзыв, поделиться локацией, а также сообщить, если оно закрыто – всю эту информацию передадут в ОВА.

Также можно выбрать фильтр и указать параметры, например: укрытие для людей с инвалидностью.

Кроме того, можно загрузить карту своей области, чтобы использовать функцию без связи и интернета.

"Из соображений безопасности карта будет недоступна в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Но вы можете узнать их адреса у органов местного самоуправления", – добавили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, приложение Дія не прошло испытание Евровидением – приложение перестало работать во время голосования. Как пояснил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, причиной тому стало то, что запросов поступило больше в 20 раз, чем в прошлом году.