В День Независимости в Чернобыле откроют первое в Украине Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива

Первое в Украине Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), расположенное в Чернобыльской зоне отчуждения, готово к вводу в эксплуатацию. Его запуск запланирован на 24 августа 2021.

13 августа 2021 года Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСК) выдала сертификат о соответствии завершенного строительства проектной документации.

Работы над проектом начались еще в 2017 году, тогда строительство взял под контроль "Укрстроймонтаж". После нескольких лет строительства компанию отстранили от работы из-за несоответствия сроков, заявленных в договоре. Руководство "Энергоатома" наняло (согласно тендерной процедуре) на их место новых подрядчиков – БК "КБР" и NESTRA Concern.

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Строительная компания выделила более 400 человек для работы на объекте, рабочие работали в три смены, чтобы успеть вовремя все завершить. За 7 месяцев сделали наладку кранов, поставку уникального и единственного в Украине универсального мобильного тягача на комбинированном ходу для приема поездов, которые транспортируют топливо. Также сложные системы радиационного контроля, коммутаторной связи и радиолинейной, систему контроля управления ЦХОЯТ.

Важность этого объекта связана с тем, что в течение многих лет наша страна вывозила отходы ядерного топлива на территорию России, что обходилось в $200 млн ежегодно. Поэтому сейчас Украина сможет отказаться от услуг по хранению топлива в РФ и все транспортировать в ЦХОЯТ. К тому же, не стоит забывать, что это поможет обеспечить нам энергонезависимость и безопасность.

По предварительным данным, известно, что уже был проведен тест – спецпоезд доставил первый контейнер в хранилище по реконструированному железнодорожному участку "Вильча-Янив", протяженностью 43 километра.

Основные направления деятельности БК "КБР": проектирование объектов, монолитные работы, монтаж фасадов и инженерных сетей, реконструкции любой сложности, капитальные ремонтные работы, строительство многоквартирных домов. Объекты компании: Государственная налоговая служба Украины (ГНС), Институт Сердца МЗ Украины, Киевский зоопарк, Государственное бюро расследований, Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины и др.