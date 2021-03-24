В Черновцах умер провизор военного госпиталя

В Черновцах 24 марта умер провизор аптеки военного госпиталя, предварительно, в результате острого мозгового инсульта.

По информации областного департамента здравоохранения, 15 марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной CoviShield/AstraZeneca. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

Пресс-служба Министерства здравоохранения уточнила, что трагедия случилась в 7:10 в городской клинической больнице №3 Черновцов.

Провизора и других работников военного госпиталя прививала мобильная бригада. 16 марта в 17:25 скорая доставила мужчину в больницу, где ему оказывали помощь из-за инсульта.

Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у умершего не было. В один день с ним с того же флакона препарата были привиты еще девять человек.

В двух из них было подтверждено COVID-19. Поэтому забор материала для ПЦР-тестирования осуществили и в умершего для анализа.

По словам руководителя мобильной бригады, пациент перенес вакцинацию нормально, жалоб на состояние здоровья не высказывал.

Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.

В Минздраве добавили, что в случае наступления смерти в течение 30 дней после иммунизации ведомство будет проводить расследование в соответствии с украинским законодательством и международными нормами организации фармаконадзора за неблагоприятными событиями после прививки.

"С начала прививочной кампании в Украине привито 137 026 человек против COVID-19. Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных событий после иммунизации, только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы", – подытожили в Министерстве здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL: