В Черновцах разгорелся скандал из-за инсталляции с "хохлами" на коленях. Фото

Художник из Черновцов Иван Салевич попал на допрос в Службу безопасности Украины из-за своей инсталляции "Хохлы" – с людьми в вышиванках, которые "стоят на коленях" перед Россией. Правоохранители пояснили, что работа может стать поводом для информационных атак антиукраинских сил.

Выставку при этом не запретили к показу и вмешательства в свободу творчества не было, рассказали "Cуспільному" в пресс-службе СБУ. Однако художника попросили написать объяснение к произведению "из-за высокой вероятности провокаций".

Сам Салевич ранее заявил, что в СБУ он провел более двух часов. Его спрашивали, почему он использовал российский флаг. Как видно на фотографиях инсталляции, триколор изображен на месте глаз людей, и только у некоторых там украинские флаги.

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Автор произведения пояснил: своей работой он хотел показать, что "большая часть украинцев не определилась со своей национальной идентичностью".

В СБУ из-за инсталляции обратился директор галереи Игорь Сорокоумов. Он считает, что композиция может обидеть некоторых зрителей, восприниматься двояко, поэтому он и хотел "поставить ее на тормоза".

Работа "Хохлы" демонстрируется в галерее "Вернисаж" в Черновцах и должна стать частью выставки ко Дню Независимости Украины. Она будет доступна для зрителей с 18 августа по 10 сентября.

Иван Салевич – заслуженный художник Украины. Он сoздал памятники Пауля Целана и герoям Буковинскoго куреня, которые устанoвлены в Черновцах.

Как писал OBOZREVATEL, ранее скандал разгорелся вокруг концерта итальянского исполнителя Андреа Бочелли ко Дню Независимости. Так, зампредседателя КГГА Владимир Прокопив возмутился, что сцену для выступления в Мариинском парке Киева якобы поставили "на могилах". Организаторы ответили на претензии и пояснили: данных о том, что именно там находятся захоронения, нет.