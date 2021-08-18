В Киеве разгорелся скандал из-за сцены для концерта Бочелли: установили на могилах участников революции

Зампредседателя КГГА Владимир Прокопив возмутился, что сцену для выступления итальянского исполнителя Андреа Бочелли в Мариинском парке Киева якобы поставили "на могилах" – на месте разрушенного памятника участникам октябрьского вооруженного восстания 1917 года. Организаторы мероприятия назвали это манипуляцией, ведь данных о том, что именно там находятся захоронения, нет.

Свою претензию заместитель главы Киевской городской государственной администрации высказал на странице в Facebook в среду, 18 августа. "Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену?" – написал он.

В комментарии "Укринформу" организаторы концерта итальянского оперного певца подчеркнули: представитель киевской власти сделал некорректное заявление.

Отмечается, что остатки памятника участникам большевистского октябрьского восстания против Украинской Центральной Рады остались на площади Конституции "в наследство с советских времен".

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Так, памятник появился во времена СССР в 1935 году, поскольку в одном из уголков Мариинского парка в братской могиле были похоронены погибшие участники восстания. Точное место неизвестно.

На памятном знаке была надпись антиукраинского прокоммунистического содержания, которую сбили во время Революции Достоинства. Сам постамент – в аварийном состоянии.

"Учитывая его идеологическое направление, восстановление памятника не актуально. К тому же сам памятник никогда не был и не является памятником истории, также он не имел и художественной ценности", – указали организаторы мероприятия.

Кроме того, КГГА ранее вынесла решение о том, что постамент будет демонтирован, а место, где он установлен, должно быть благоустроено.

"Поэтому довольно странным выглядит заявление заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Прокопива, что сцену для проведения концерта высокой музыки Бочелли якобы устанавливают на месте массовых захоронений участников революции 1917-1921 годов", – сказано в ответе пресс-службы.

В этом же месте в 2017 году состоялись другие массовые развлекательные мероприятия. Тогда на площади Конституции провели песенный конкурс Евровидение, и прямо у остатков памятника находился красный тротуар и работал ди-джей.

Добавим, что концерт Бочелли в сопровождении симфонического оркестра состоится на площади Конституции в Киеве 24 августа, на День Независимости Украины.

Благотворительные средства, которые будут собраны на выступлении, пойдут на создание Центра современного искусства – Музея Ивана Марчука.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в столице Украины 18, 20 и 22 августа с 15:30 до 24:00 будут проходить репетиции парада войск ко 24 августа. Из-за этого в центре города ограничат движения транспорта.