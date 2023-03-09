В Черновцах простились с погибшими на фронте комбатом 80-й ОДШБ Андреем Луканюком и солдатом Максимом Гибадуллином. Фото
Украина в борьбе за свою свободу несет огромные потери. На этот раз трагическая весть постигла Черновцы. Погибли сразу двое защитников оттуда.
Об этом сообщает "Суспільне". На фронте погибли командир батальона 80-й ОДШБ, воин воинской части А0284 майор Андрей Луканюк и и солдат 79-й ОДШБ, воин воинской части А0224 Максим Гибадуллин (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Героев похоронили на центральном кладбище. Проститься с ними пришли сотни людей. И Луканюк, и Гибадуллин погибли в Донецкой области.
Майор воевал на Донбассе с 2014 года, а солдат с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину вернулся из-за границы, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины.
34-летний кадровый военный Луканюк был родом из Ивано-Франковщины. Десять лет назад переехал в Черновцы. На его счету бои за Луганский аэропорт, Счастье, Дебальцево и Широкино.
"Мы с ним выехали на войну в мае 2014 года и до декабря 2020 вместе служили во всех горячих точках. Он отличался профессионализмом, выдержкой и человечностью. Это очень большая потеря для десантников. У него был колоссальный боевой опыт. Мог не пойти на войну в этот раз, но он сделал свой выбор", – сказал о Луканюке полковник Сергей Кротов.
Герой погиб под Бахмутом от минно-взрывной травмы. У него остались жена и трое детей – двое дочерей и сын.
"Он был на своем месте и сделал очень многое для государства, для армии. Он руководил большим количеством людей, и берег их. Мы потеряли друга и офицера, который хорошо делал свою работу в чрезвычайно тяжелых условиях", – добавил побратим Луканюка Роман Гасько.
Солдату Максиму Гибадуллину был всего лишь 21 год. Он погиб в Донецкой области вблизи города Курахово.
Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Бахмут погибли отец и сын – Олег Хомюк и Никита Хомюк. Они отправились защищать Украину в первые дни полномасштабного наступления.
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