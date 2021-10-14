В Черновцах осквернили таблицу в честь ОУН на фасаде Народного дома. Фото

В Черновцах в праздник Покрова и День защитников и защитниц Украины неизвестные осквернили фасад здания "Народного дома", на котором размещена табличка с надписью "Украинский Народный Дом" и "Организация Украинских Националистов". Этот акт вандализма может быть связан с намерениями почтить в Черновцах и Вижнице память Ореста Билака – последнего бойца Буковинского куреня, который недавно умер в Париже.

Соответствующее предположение в своем Telegram сделал украинский общественный и политический деятель, председатель Организации украинских националистов Богдан Червак. Отмечается, что Украинский Народный Дом в Черновцах – это учреждение, которое установило неподалеку памятник Героям Буковинского куреня – крупнейшей походной группы ОУН во время Второй войны и хранит память о героях Освободительной Борьбы.

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"Враги боятся наших героев даже мертвыми", – отметил Червак.

Также он отметил, что Вижницкий городской совет в Черновицкой области уже принял решение о переименовании одной из улиц города в честь Героя Украины и выразил надежду, что вскоре аналогичное решение будет принято в областном центре также.

Напомним, ранее в Василькове на Киевщине вандалы повредили мемориальную табличку рядом с памятником, посвященным жертвам Холокоста. Инцидент произошел на улице Небесной Сотни возле стадиона "Кристалл". Сам памятник не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Крещатике неизвестные повредили мемориальную доску памяти украинского журналиста Георгия Гонгадзе. Инцидент произошел накануне годовщины исчезновения мужчины.