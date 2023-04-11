В Черновцах избили епископа УПЦ МП, которого ранее якобы поймали вместе с обнаженным хористом. Видео

В Черновцах 10 апреля избили епископа УПЦ МП Никиту. Он шел поздним вечером по городу в компании двух юношей из хора.

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Об этом сообщили на Facebook странице Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП. Как сообщают в епархии, на епископа напали у входа в Николаевский храм УПЦ по улице Сагайдачной.

В соцсетях отмечают, что в момент нападения епископ гулял в компании двух юношей из хора. На странице епархии отметили, что один из них диакон, чей отец служит в ВСУ.

По одной из версий, проезжавший мимо них на красной "Мазде" узнал епископа, вышел из машины и нанес несколько ударов в лицо священнику.

Правоохранители дали официальный комментарий изданию OBOZREVATEL по этому делу. Так в полиции сообщают, что к ним поступило обращение от мужа (священника, – Ред.) о том, что на улице Сагайдачной областного центра водитель вышел из салона авто, выражаясь нецензурными словами и нанес два удара по лицу (священнику, – Ред.). По этому факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 296 УКУ – хулиганство. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее священник появлялся на фотографиях СБУ, где его якобы застали в одной комнате вместе с обнаженным подростком из хора.

По информации, распространяемой в сети, местный житель напал на епископа, потому что увидел, что тот прогуливался с юношами из хора в позднее время суток.

Напомним, что священник УПЦ МП из Хмельницкого скрылся из страны после оглашения подозрения в избиении военного. Священнику Игорю Слободяну сообщили о подозрении по части 2 статьи 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.