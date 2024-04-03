В Черногории прошел украинский фестиваль

В последние выходные марта волонтеры Украинской ассоциации "Добра справа" провели в Черногории очередной Украинский фестиваль. По словам главы Украинского центра в городе Херцег-Нови и координатора Фестиваля Юлии Дайнарович, событие посетили не только местные жители, но и гости из Хорватии.

"Наши фестивали – это возможность познакомить балканцев с украинской культурой, прекрасная возмозжность собрать украинскую громаду, а также мощная благотворительная акция, где мы собираем средства для дальнейшей реализации проектов Украинской Ассоциации, в том числе связанных с помощью защитников Украины", – комментирует Юлия.

Вниманию гостей были представлены многочисленные блюда и напитки украинской кухни, сувениры, одежда с национальной символикой, украшения, игрушки и другие товары, изготовленные украинскими мастерами.

Концертная программа включала детские и взрослые коллективные и сольные выступления, пение кавер-исполнителей. Специальным гостем фестиваля стала группа Los Ianrover's с колоритным колумбийским исполнением украинских традиционных песен.

"Гости отмечали особую дружескую и уютную атмосферу мероприятия. Возможность "побыть в кругу своих", пообщаться, почувствовать вкус дома. С нетерпением ждем новой встречи. "Доброе Дело" объединяет украинцев в Черногории, присоединяйтесь и вы!" – приглашают представители Ассоциации.