В Чернобыле исчезающие лошади Пржевальского родили потомство. Фото молодых жеребят

В Чернобыльской зоне отчуждения выросла популяция лошадей Пржевальского. На территории радиационно-экологического биосферного заповедника заметили табун исчезающих животных с молодыми жеребятами.

Об этом сообщили на официальной странице заповедника в Facebook. Отмечается, что в табуне, который сфотографировали на северной окраине города Чернобыль, 12 лошадей Пржевальского, из которых 4 - это жеребята этого года рождения. Они отличаются от взрослых особей размером и светлым цветом.

"Увеличение на 50 процентов – неплохой результат для этого табуна", – отметили ученые.

Специалисты объяснили, что жеребята у лошадей Пржевальского рождаются в середине апреля или в начале мая. Сначала их прячут в укромных местах, но уже через месяц после рождения жеребят можно увидеть в табуне.

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"После беременности продолжительностью 12 месяцев кобыла рождает одно жеребенка, который сразу встает на ноги. В мае малышей увидеть трудно: животные держатся в укромных местах. Через месяц молодые лошади уже способны выдерживать ритм движения табуна", — сообщили в заповеднике.

Отметим, что лошадь Пржевальского – это подвид дикой лошади, который до недавнего времени рассматривался как самостоятельный вид Equus przewalskii. Названы так животных в честь их первооткрывателя – путешественника Николая Пржевальского. В XX веке вид полностью истребили в естественной среде, но он сохранился в зоопарках, после чего состоялось его повторное переселение в природу.

Напомним, в сети показали фото изящных серн, что разгуливают в Чернобыльской зоне.

Также OBOZREVATEL писал, что в Чернобыльскую зону впервые за 100 лет вернулись медведи и значительно выросли популяции волков и рысей.

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