В Чернигове пьяные попы УПЦ МП угрожали военным расправой: их задержала полиция. Фото и видео

19 октября в Чернигове произошел инцидент при участии двух священнослужителей Свято-Троицкого собора, который находится в епархии Украинской православной церкви, в нетрезвом виде и военных Вооруженных сил Украины. Попы заехали на территорию храма на автомобиле Renault Logan, и увидев людей в форме, начали вести себя агрессивно, угрожать и отзываться о воинах презрительно.

Об этом сообщили журналисты местного издания "Челайн". Военные находились на территории православного собора, так как муниципальная власть поручила им обеспечивать безопасность у опального религиозного заведения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В ответ на агрессию молодых людей военные не реагировали, зато вызвали полицию: это явно напугало дебоширов и они попытались скрыться с места на машине. Однако вовремя подоспел патруль, который выяснил, что водитель и пассажир явно нетрезвы.

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Водитель Руслан Горобец, он же настоятель Свято-Николаевской парафии УПЦ МП, предпочел назваться таксистом. После продолжительного диалога полицейские оформили на нарушителя протокол по ст. 130 КУоАП (Управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии).

Рядом на пассажирском сидении находился, как выяснилось, Лука Фесик – иподиакон Троицкого собора УПЦ. Единоверцы не стеснялись провоцировать потасовку даже с журналистами черниговского издания, в результате корреспондент начал готовить соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре настоятеля одного из храмов УПЦ МП в Херсонской области задержали "на горячем" за торговлю российским оружием и боеприпасами. Большое количество вражеского арсенала священнослужитель насобирал в регионе после того, как оккупанты сбежали под натиском контрнаступления ВСУ.

А против настоятеля храма Украинской православной церкви Московского патриархата на Закарпатье СБУ завела уголовное дело. "Божий человек" заподозрен в симпатиях к коммунистическому режиму и прошлому, о чем открыто делился в социальных сетях.

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