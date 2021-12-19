В Чернигове полицейские подарили 8-летнему мальчику смартфон: ребенок мыл машины, чтобы заработать денег. Видео

В Чернигове 8-летний ребенок хотел самостоятельно заработать на смартфон и решил мыть машины возле одного из торговых центров города. Ювенальные полицейские отреагировали на такую подработку мальчика и пообещали, что на День святого Николая он получит желанный подарок.

Правоохранители сдержали слово и вручили ребенку накануне праздника телефон в обмен на обещание хорошо учиться. Об этом сообщили на странице ГУ НП в Черниговской области в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Его брату и сестре ювеналы также принесли подарки: игрушки и канцелярские принадлежности. Для детей их приход стал приятной неожиданностью.

"Инспекторы ювенальной превенции полиции области стали посланниками святого Николая", – сказано в сообщении.

С родителями подопечного и самим мальчиком полицейские провели разъяснительную беседу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Волыни полицейские спасли мужчину, который пытался выброситься из окна многоэтажки. Инцидент произошел в Луцке.