В Черкасской области простились с нацгвардейцем Вадимом Бондаренко, которого сбил насмерть судейский 'Лексус'. Фото и видео

В воскресенье, 28 мая, в Тальном в Черкасской области простились с нацгвардейцем Вадимом Бондаренко. Ночью 26 мая на блокпосту в Киеве его сбил Lexus, за рулем которого находился судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр.

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Провести воина в последний путь пришли сотни людей, сообщает "24 канал". У погибшего защитника осталась жена и трое детей – двое старших детей от первого брака его жены и 2-летняя девочка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

У дома нацгвардейца – коридор из живых цветов и венков. Мать Вадима говорит, что не может понять горя, пока не увидит тела сына.

Напомним: судьи Макаровского районного суда Киевщины Алексею Тандыру, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в Киеве, насмерть сбив военнослужащего Национальной гвардии Украины, сообщили о подозрении. Он находится под стражей. Тандыру "светит" тюремное заключение.

27 мая Печерский районный суд Киева отправил подозреваемого под стражу. "Слуга Фемиды" проведет в следственном изоляторе до 21 июля без права внесения залога. Тандыр был отведен под стражу в сопровождении конвоя. Статус подозреваемого и вероятное опьянение в момент ДТП являются обременительными обстоятельствами.

Как сообщал OBOZREVATEL, активисты утверждают, что именно Тандыр рассматривал и закрыл административное производство по факту совершения пьяного ДТП другим судьей.

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