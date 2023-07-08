В Черкасской области перевернулся пассажирский автобус, пострадали десятки человек: названа причина аварии. Фото

В ночь на 8 июля на трассе возле села Доброводы Черкасской области произошло ДТП, в котором перевернулся пассажирский автобус. В аварии пострадали 25 человек, включая водителя.

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Об этом сообщили в издании "Суспильне", ссылаясь на представительницу Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Анастасию Столбову. На место происшествия было отправлено сразу 11 бригад экстренной помощи, которые находились поблизости.

"В целом медики оказали помощь 25 людям. Трое отказались от госпитализации и остались на месте. 22 человека, среди них трое детей, с разными травмами доставили в лечебные учреждения", – рассказала она.

Столбова добавила, что 56-летний водитель автобуса EOS на закругленном участке дороги влево не выбрал безопасную скорость и не учел дорожную обстановку. По этой причине и произошла крупная авария.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта). Виновнику грозит лишение свободы до трех лет.

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А на трассе Мукачево-Львов в Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пятеро людей, в том числе дети. Причиной стала скорость легковушки, которая вылетела на встречную полосу и въехала в грузовик.