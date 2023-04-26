В Черкасской области неизвестные подожгли могилу защитника, погибшего в боях за Украину в Донецкой области. Фото

В Ирклееве Черкасской области неизвестные подожгли могилу погибшего защитника Сергея Ковтуна. Огонь обжег на могиле крест, венок и флаг Украины.

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Об этом сообщают в Telegram-канале "Ирклиевское общество". Все детали преступления устанавливает полиция.

"В Ирклееве какие-то изверги подожгли могилу Воина Сергея Ковтуна. Сейчас работает на месте полиция", – говорится в сообщении.

Об осквернении могилы в полицию сообщили местные жители, обнаружившие пожарище. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Как известно, Сергей Ковтун погиб 23 ноября 2022 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Погибший был стрелком-санитаром стрелкового отделения отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Напомним, в Черкасской области подростки надругались над могилой погибшего воина. В погоне за контентом для соцсетей малолетние вандалы надругались над могилой погибшего односельчанина и попрали государственный флаг Украины.

Ранее в городе Умань Черкасской области неизвестные осквернили могилу нашего защитника, погибшего на российско-украинской войне. Кто-то разбрасывал цветы и землю на месте захоронения.

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