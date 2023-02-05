В Черкасской области дикие кабаны вышли полакомиться у дороги и собрали толпу зрителей. Видео

В Черкасской области произошел удивительный случай. Дикие кабаны вышли к людям.

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Соответствующее видео появилось в Telegram. На кадрах видно, как животные стоят у дороги рядом с толпой людей (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дикие кабаны гуляли вдоль трассы. Люди, увидев их, начали останавливаться, а затем угощать лакомствами.

В итоге, вокруг животных собралось множество случайных очевидцев столь интересного зрелища.

К людям вышло целое семейство разных по возрасту диких кабанов. Украинцы угощали их всем, что было под руками – хлебом, фруктами и прочим.

Примечательно, что кабаны не боялись, а наоборот подходили все ближе и ближе.

"Ели практически с рук", – говорится в ролике.

Многие отметили, что видели такое впервые. Ведь обычно кабаны агрессивны и стараются не подходить к людям вообще.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Моршин Львовской области заметили стадо диких кабанов. Десятки животных выбежали со стороны леса прямо на проезжую часть. Животные вели себя не агрессивно. К тому же, увидев транспортное средство, часть из них убежала обратно в лес. Лишь несколько кабанов решили дальше прогуляться по заснеженной дороге.