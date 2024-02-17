В Черкассах женщина после ссоры с мужем сдала его авто на металлолом: суд дал ей пять лет тюрьмы

В Черкассах женщина поругалась с мужем, после чего сдала в металлолом его автомобиль Mitsubishi Space Wagon. Приднепровский районный суд приговорил ее к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Об этом сообщило черкасское издание "Про все". Отмечается, что инцидент произошел в конце прошлого года.

На заседании суда оскорбленная женщина рассказала, что сначала забрала ключи и документы, а затем позвонила знакомым, чтобы забрали автомобиль в металлолом. Что транспорт ей не принадлежит, не уточнила. В пункте приемки женщина получила 4 тысячи грн, тогда как эксперты оценили ущерб в 70 тысяч.

Суд признал ее виновной. На решение повлияла еще и предварительная судимость злоумышленницы и ее пребывание на испытательном сроке.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали женщину-водителя, которая совершила три ДТП и, убегая от патрульных, устроила еще две аварии. В салоне авто был ее маленький сын, а сама она была под хмельком.

"Результат 8 админматериалов и 4 разбитых авто. Управляйте ответственно!" – отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить работницу столичной РГА, руководившую телеграмм-каналом экс-премьера Украины Николая Азарова. Киевская городская прокуратура уже направила в суд обвинительный материал по этому чиновнику.

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