В Киеве водитель попала в ДТП и устроила еще две аварии, убегая от патрульных: чем все закончилось. Видео

В Киеве правоохранители задержали водительницу, которая совершила три ДТП и, убегая от патрульных, устроила еще две аварии. В салоне авто был ее маленький сын, а сама она была под хмельком.

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К счастью, ДТП обошлись без травмированных. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Ночная гонка… На днях в Киеве задержали водитель, которая совершила три ДТП и убегала от патрульных. Водитель на видео, совершив одно ДТП, уехала с места. Игнорируя требования полицейских остановиться, по дороге въехала еще в один автомобиль, а потом еще в два. Далее – задержание и оформление админматериалов", – отметил он.

Выяснилось, что за рулем авто находилась 29-летняя женщина, а в салоне, при чем на переднем сиденье, был ее малолетний сын, чудом не травмировавшийся. Это подтвердили медики, которым передали ребенка. На место происшествия вызвали отца и работников ювенальной превенции.

У водительницы были явные признаки опьянения, но пройти осмотр категорически отказалась. От управления ее отстранили и составили:

три протокола по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП),

два протокола по ст. 122-4 (оставление места ДТП),

протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения),

протокол по ч. 1 ст. 122–2 (Невыполнение требования об остановке),

и вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП.

"Результат 8 админматериалов и 4 разбитых авто. Управляйте ответственно!" – отметил Белошицкий.

Напомним, в Дарницком районе Киева 24 января автомобиль Daewoo Lanos на скорости въехал в электроопору. В результате ДТП водитель легковушки погиб - чтобы достать его тело из изуродованного авто, вызвали спасателей.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине возле села Дмитровка в Синельниковском районе на трассе из Умани в Изварино произошло ужасное ДТП. Столкнулись грузовик и автомобиль скорой помощи, погибший.

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