В Черкассах врача, оформлявшего отсрочки за деньги, признали виновным, но отпустили и вернули найденные во время обысков средства: детали дела

Врача-невропатолога из Черкасской областной больницы, который за деньги помогал военнообязанным получить отсрочку от мобилизации, местный суд признал виновным. Однако, поскольку обвиняемый признался в преступлении и пошел на сделку со следствием, ему назначили штраф и отпустили.

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Как отмечает местное издание 18000, наложенный на врача штраф высчитали из внесенного залога. Вторая фигурантка дела, медсестра, работавшая с этим невропатологом, все еще под следствием.

Речь идет о враче Черкасской областной больницы Николае Тузе. Как отмечено в приговоре суда, врач "вместе с медицинской сестрой помогал военнообязанному пройти военно-врачебную комиссию и получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья". Эта услуга стоила две тысячи долларов.

Во время обысков в доме обвиняемого обнаружили 86 800 гривен, 1950 евро и 50 500 долларов.

Во время рассмотрения дела следователи ходатайствовали о назначении врачу меры пресечения в размере 2 миллионов 60 тысяч гривен залога. Но Николай Туз в суде объяснил, что уплатить такой залог не может, а найденные средства – это сбережения его и сына с женой.

Врачу избрали меру пресечения в виде 102 952 гривен залога. Он подписал соглашение со следствием о признании своей виновности.

Таким образом, в суде обвиняемый был признан виновным по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) и ему назначили 93,5 тысяч гривен штрафа, который был вычтен из внесенного залога. Также суд отменил арест и вернул врачу средства, которые были обнаружены во время обысков.

Относительно медицинской сестры, которая помогала врачу-невропатологу с оформлением отсрочки для военнообязанного, известно, что именно она "неоднократно встречалась" с военным, сообщала ему все последующие действия для получения отсрочки и передавала деньги, чтобы получить "правильные" выводы от других врачей, в частности, травматолога, кардиолога и невропатолога.

Как отмечает издание, всего военный передал подозреваемой медсестре около 38 тысяч гривен. Но досудебное расследование по участию женщины в этом деле продолжается.

По информации из сети, из Черкасской областной больницы господина Туза уволили. Теперь он работает в частном медицинском центре "Престиж ТМ".

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители также подозревают врача из Белой Церкви Киевской области в злоупотреблении влиянием. Он предложил военному за вознаграждение стать ограниченно годным.

Ранее Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали еще 19 организаторов схем уклонения от мобилизации. Фигуранты торговали фиктивными медицинскими справками или за деньги переправляли уклонистов за границу вне контрольно-пропускных пунктов, в том числе через непризнанное Приднестровье.

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