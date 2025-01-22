Торговали фиктивными медсправками и переправляли через границу: в Украине задержали еще 19 организаторов 'уклонистских схем'. Фото

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще 19 организаторов схем уклонения от мобилизации. Фигуранты торговали фиктивными медицинскими справками или за деньги переправляли уклонистов за границу вне контрольно-пропускных пунктов, в том числе через непризнанное Приднестровье.

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Об этом 22 января сообщили пресс-службы СБУ и Нацполиции. Как отмечается, ликвидированы шесть новых схем для уклонистов, по результатам комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны 19 организаторов оборудок.

На Одесчине правоохранители остановили вблизи границы четыре микроавтобуса, в которых местные дельцы пытались скрыто вывезти в непризнанное Приднестровье 47 уклонистов.

В сопровождении кортежа ехало авто, где находились организаторы схемы.

В общей сложности группировка по переправке уклонистов состояла из девяти человек, среди которых – двое иностранцев с Южного Кавказа. Сейчас все они находятся под стражей.

В Харьковской области разоблачены еще четыре организатора "уклонистских схем". Среди задержанных – местный адвокат и рецидивист, судимый за умышленное убийство.

К незаконной деятельности они привлекли более десяти сообщников. Злоумышленники продавали уклонистам фиктивные медсправки о наличии инвалидности для снятия с военного учета.

В ходе обысков у задержанных обнаружено почти 500 тыс. долларов.

В Киеве "на горячем" задержан бывший адвокат, который помогал уклонистам бежать за границу под видом экспедиторов гуманитарных грузов.

Для реализации преступного механизма фигурант оформлял своих клиентов в местную благотворительную организацию.

В Полтавской области разоблачена чиновница Департамента здравоохранения Полтавской ОВА. Для оформления фейковой инвалидности она торговала поддельными медицинскими выводами об обследованиях на МРТ.

Еще одну схему в регионе организовали два предпринимателя, которые продавали уклонистам поддельные удостоверения работников ГСЧС.

В Хмельницкой области подозрение получили заместитель председателя врачебно-консультативной комиссии и двое местных врачей, которые безосновательно оформляли военнообязанным медсправки для получения инвалидности.

Фигуранты уведомлены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– чч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц или организованной группой);

– ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой);

– чч. 2, 3 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц или организованной группой).

Злоумышленникам грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Госпогранслужбе 22 января информировали, что совместно с Нацполицией на Закарпатье разоблачили на горячем трех мужчин, подозреваемых в попытке незаконной переправки мужчин в Румынию. Один из "клиентов" заплатил им 8 тысяч долларов.

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