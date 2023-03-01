В Черкассах в разгар войны пели песни российских рэперов: после скандала начали оправдываться. Видео

В разгар полномасштабной войны с Россией в одном из ночных клубов Черкасс продолжают играть песни российских исполнителей. Один из таких случаев вызвал резонанс в сети.

Видео дня

В свою очередь после скандала гости клуба попытались оправдаться. Видео с песнями российских рэперов в Черкассах опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В одной из черкасских клубов решили спеть песню рэперов из государства-террориста РФ Гуфа и Басты. При чем гости заведения активно подпевали исполнительнице сомнительного караоке.

Более того, украинцы возмутились, почему администраторы заведения до сих пор продолжают играть песни российских исполнителей спустя год войны против РФ.

При этом девушка, которая, вероятно, и была исполнителем российской песни заявила, что в сети "преподнесли все не так, как есть на самом деле". Она возмутилась, мол, почему сотрудники заведения не отказали в исполнении песни российских рэперов.

"Также по поведению гостей было видно, что никто не против. Многие люди также выставляют тик токи и сториз под русские треки", – заявила девушка.

Напомним, в одном из ночных клубов Полтавы в разгар войны молодежь устроила танцы под хиты российских исполнителей. Инцидент спровоцировал скандал, а участники вечеринки заявили, что "устали от войны".

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады приняли закон о запрете публичного прослушивания российской музыки, в том числе на телевидении, радио, в развлекательных учреждениях, в школах, общественном транспорте, гостиницах, ресторанах и кино.