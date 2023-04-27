В Черкассах работники ТЦК набросились на мужчину при вручении повестки: как объяснили в военкомате. Видео и все детали

В Черкассах военные побили мужчину в процессе выдачи повесток. Местная власть уже отреагировала на происшествие.

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Об этом стало известно из Telegram-канала начальника Черкасской ОВА Игоря Табуреца. Он заявил о начале служебной проверки участников инцидента.

"Официальную оценку этой ситуации и ее участникам даст служебная проверка, уже начатая в Черкасском областном терцентре комплектования и социальной поддержки. А также правоохранительные органы. Есть заявления от обеих сторон", – заявил он.

Он отметил, что данная ситуация произошла недалеко от торгового центра города Черкассы.

Также Табурец добавил, что мобилизация – это необходимая мера на сегодня.

"Начну с главного: мобилизация – это не карательное мероприятие, не чья-то прихоть. Это жизненная необходимость для нашего государства во время войны с русскими оккупантами. Это то, что нужно для нашей Победы! За нее шаг за шагом борются реальные люди в реальных боях за нашу страну", – написал он.

При этом он отметил, что гражданские не имеют права пренебрежительно относиться к военному при исполнении служебных обязанностей, а военные не имеют права избивать людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины позволил военкоматам вручать повестки мужчинам независимо от их места проживания. Исключение составляют военнообязанные и резервисты Службы безопасности и Службы внешней разведки.