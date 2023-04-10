Тонкая материя и “толстые" обстоятельства

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О религии, точнее – о религиозной вере рассуждать крайне сложно. Чаще всего – бесполезно. И практически всегда – болезненно. И для самого субъекта размышлений, и для его вольных или невольных собеседников, слушателей, читателей. Ибо акты веры, по большому счету, невозможно обобщать, сводить к единому аналитическому знаменателю. Желание и стремление такое у исследователя может быть. А вот реальная возможность подобного рационального и объективного осмысления всегда будет потенциально ограничена, а вероятнее всего - не достижима. Вероисповедание - это деликатное преломление сакрального в индивидуальной мировоззренческой среде каждого конкретного адепта. Верующий активно соотносит объект веры, раскрывающийся в процессе духовного восприятия, непосредственно с самим собой. Личностей, как известно, миллиарды. Соответственно, столько же нетиражных ментальностей, “микрокосмов". Таким образом, в случае с верой речь идет о таинстве. О сонме нетождественных субъективных таинств. То, что добродетельной верой и религиозной истиной будет считать один набожный, соответствующим образом понимая и чувствуя, другой не сочтет в полной мере адекватной духовной правдой. Какая-либо общность в религиозной среде складывается лишь в формате социальной организации единомышленников, доктрины, базовых принципов и стереотипов. А для веры эти критерии – лишь форма, но никак не содержание. Смысл - всегда индивидуален. И он доступен внешнему наблюдению только через констатацию поступков каждого конкретного индивидуума.

Вот о деяниях, через призму крайне неприятного, но по большому счету – абсолютно неизбежного конфликта в Киево-Печерской лавре, и хотелось бы сказать несколько слов. Выражу уверенность, что такой кризис, имущественные притязания и споры церквей о приоритетности никакого непосредственного отношения к вере не имеют. Коллаборационизм и циничные злоупотребления тщеславных и корыстолюбивых священнослужителей - тем более. Отношения человека и Бога - это двуединая данность, в которой любое “третье" может лишь либо содействовать, либо препятствовать. Но не наполнять либо заменять собой такой процесс. Так что, вера – это не об организациях, помещениях, трудоустройстве священнослужителей и их доходах. В ситуации вокруг главной святыни православия главенствуют совсем другие материи, относимые к сферам политики, противодействия многофакторной российской агрессии против Украины, права и хозяйствования. Искать в этом Бога - значит манипулировать обстоятельствами. Всевышний здесь ни при чем.

Пророссийские превратности свободы совести

Свобода совести - это результат реализации естественного права человека на самостоятельное формирование убеждений и ценностей, способствующих самоактуализации личности в окружающей действительности, цивилизованном обществе. Возможно, эта формулировка несколько академична. Но главное в ней - это не набор замысловатых понятий, а очевидное: свобода и самостоятельность.

Томос о предоставлении автокефального церковного устройства Православной Церкви Украины издан патриархом Константинопольским Варфоломеем и Священным синодом Константинопольской православной церкви 6 января 2019 года. Этот исторический документ зафиксировал возвращение Киевской митрополии автокефального статуса независимой поместной церкви. Следует помнить, что Киевская митрополия в составе Вселенского патриархата Константинополя существовала еще в 17 веке. И была попрана в результате аннексии Киевской митрополии Московским патриархатом в рамках известного процесса, который в советской историографии было принято именовать воссоединением Украины с Русским царством. Не буду вдаваться в подробности перипетий этих трагических событий былого – каждый может “погуглить" и самостоятельно с ними ознакомиться.

Но у меня в этой связи возникает ряд вопросов к оголтелым поборникам фантомных прав УПЦ МП на преобладание в Украине. Неужели вы действительно считаете, что хоть в какой-либо адекватной стране мира в условиях ведения оборонительной войны с вероломным интервентом, продолжали бы действовать и сохраняли бы свое значительное идеологическое влияние на население структуры агрессора? Я даже не акцентирую внимание на фактически враждебной, деструктивной организационной и пропагандистской деятельности УПЦ МП. Состав духовенства которой, безусловно, изрядно наполнен сотрудниками ФСБ РФ. Это всё, естественно, еще предстоит доказать. Но в СССР и России просто никогда не было иначе. Поэтому в безусловности этого феномена можно не сомневаться. Тем более тенденциозно антиукраинские публичные и частные проповеди или высказывания “промосковских" батюшек были доступны многим на протяжении всего постсоветского периода. Да и в Интернете тому масса свидетельств.

Одного факта очевидности юридической и ментальной принадлежности к кровожадному врагу, подвергающего защищающийся народ геноциду, повсеместно было бы достаточно для ликвидации любых юридических лиц, аффилированных с агрессором. А тем более – открытых резидентур. Пусть и религиозных.

С точки зрения духовной доктрины даже важнее другой аспект. Какую проблему для любого истинно верующего (тем более - патриота) может составлять то, как именно называется уполномоченная конфессиональная (православная) церковь, которую ему предстоит посещать? Если вера – это таинство отношений человека и Бога. Церковь – “лишь" инструмент содействия таким отношениям. А ПЦУ имеет абсолютную каноническую легитимность. Или в этой плоскости следует откровенно констатировать, что у непримиримой “гундяевской" паствы просто нет ни реальной веры, ни искренности, ни патриотизма? И признать, что этим предубежденным людям, вероятнее всего, нестерпимо противен украинский язык? Который при этом несоизмеримо ближе к древнему церковнославянскому языку богослужений в Киевской Руси, чем изрядно искусственный и во многом заимствованный русский язык. А также невыносимо повсеместно видеть украинский гербовый трезубец – патриархальный знак власти и могущества Владимира Великого, Ярослава Мудрого и других князей династии Рюриковичей?

А где же в таком глупом имперском нигилизме благонравные признаки приверженности исторической правде и исконным традициям?

По плодам их узнаете их

Давайте вспомним: “Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их... Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь... (От Мф. 7:15).

Неужели Священное писание может в отдельных своих частях пониматься избирательно, подвергаться ревизии или содержит ключевые положения, которые можно просто игнорировать? Не может? Конечно -не может. Не должно, во всяком случае.

Но тогда почему вопиющие факты лжи, ксенофобии, шовинизма, продемонстрированные патриархом РПЦ Кириллом и верховными иерархами филиала РПЦ в Украине - УПЦ МП, никак не смущают украинских приверженцев этой церкви.

Опять же опустим факты открытой антиукраинской деятельности представителей УПЦ МП, их пророссийские призывы и высказывания, паспорта с уродливой двуглавой птицей. Ну хорошо, попробуйте протереть глаза и опуститься в оценках на грешную землю - на примитивный обывательский уровень восприятия действительности. Вся эта роскошь, особняки, дорогие машины, картины, украшения, импортные шмотки того же архиерея УПЦ МП, бывшего наместника Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла не позволяют вам узреть развратную лживость этого персонажа и подобных ему перед лицом веры и Бога? Это же не милая наивность или забавная безделица. Речь идет об иерархе - настоятеле главного православного храма и множестве его последователей, очарованных столь “благотворным" примером.

По каким правилам и кто их может осудить за лицемерие и корыстолюбие? А какие нормы вам нужны, кроме законов Божьих?

“Ваш отец - дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи" (Ин. 8:44). “Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь" (Рим.1:25). “Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына" (1Ин.2:22). “Кто говорит: “я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины" (1Ин.2:4). “Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере - горящем огнем и серою. Это смерть вторая" (Откр. 21:8).

Неужели священники - лгущие, необоснованно наживающиеся и желающие погибели ближним заслуживают хоть какого-либо понимания и индульгенции от Божьей и светской кары за прегрешения? Достойны того, чтобы оставаться духовными авторитетами и влиять на умонастроения людей 21 века? Странное все-таки существо - ментально “русский" великодержавный человек! Пресловутая ширина неприкаянной души которого на протяжении многих веков не способна распознать даже то, что его этой самой души и лишает.

Счастливой Пасхи всем истинным христианам, ищущим в вере духовного очищения, а не удовлетворения амбиций и корысти!

Слава Украине! Героям Слава!