Что такое бета-каротин? Для большинства людей он ассоциируется с морковью и морковным соком. На самом деле:

– это натуральный краситель, который содержится в растительной пище и придает ей цвет от бледно-желтого до насыщенного оранжевого и красного. Относится к группе каротиноидов, как и лютеин, зеаксантин, ликопин;

- является провитамином А (предшественником витамина А) – т.е. в организме превращается в витамин А. Вот почему он так ценен для нас;

- обладает антиоксидантными свойствами; связывает свободные радикалы, что замедляет процесс старения, защищает клетки от повреждения и злокачественного перерождения;

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- положительно влияет на зрение (это компонент светочувствительного белка сетчатки глаза), состояние кожи, волос и ногтей;

– повышает защитные силы, стимулирует работу иммунной системы, половых желез.

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Добова потреба в бета-каротині дорослих 5 мг на добу. Отримати ми його можемо, в принципі, легко. Наприклад, в моркві його 12 мг на 100 г, гарбузі 3,1 мг, абрикосі 1,6 мг, дині 2 мг, червоному перці 2 мг. Цікаво, що бета-каротин можна знайти не тільки в помаранчевих, червоних або жовтих овочах і фруктах. В інших рослинних продуктах ця речовина теж знаходиться – вона просто "прикрита" іншими природними барвниками, наприклад, зеленим хлорофілом. Тому в багатьох рослинах теж міститься достатньо бета-каротину, незважаючи на те, що вони зелені. Наприклад, у шпинаті 4,5 мг, щавлі 2,5 мг, салаті ромен 5,2 мг, мангольді 3,6 мг, листках буряків 4 мг.

Так з рослинного раціону задовольняється велика частина потреб організму в бета – каротині, який в нашому організмі перетворюється в активну форму корисного вітаміну А. Головне - вживати ці продукти. Щоб покрити щоденну потребу в бета-каротині для дорослих достатньо 200 - 250 г приготованого гарбуза або 50 г моркви.

Однак більшість вітаміну А поступає до нас з продуктів тваринного походження: молока, сиру, вершкового масла, печінки. Тут він знаходиться у виді ретинолу, готовій формі вітаміну А. Хоча і бета-каротин в них також є, але в незначній кількості.

Слід врахувати, що термічна обробка знижує вміст каротину, тому краще їсти овочі, фрукти сирими. Важливо пам'ятати, що бета-каротин – це жиророзчинна речовина: жири необхідні для його хорошого засвоєння і повинні бути присутніми в їжі. Тому рекомендується додавати в корисне рослинне блюдо, салати (наприклад, в натерту моркву) олію чи сметану.

Повноцінне і різноманітне харчування-простий спосіб надходження в достатній кількості бета-каротину. Будьте здорові, стежте за своїм харчуванням!