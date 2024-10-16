В чем разница между центром и эпицентром землетрясения: тонкости украинского языка

Землетрясения – кратковременные сотрясения земной коры, вызванные перемещением масс горных пород в недрах Земли. Все мы со школьного курса географии знаем, что у землетрясений есть эпицентр. Однако очень часто это слово употребляют неправильно.

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Языковеды рассказали, в чем разница между центром и эпицентром землетрясения. Важно отметить, что в определенных случаях слово "эпицентр" не следует употреблять даже в переносном смысле.

Во время сильных землетрясений на поверхности земли возникают щели, сбросы, оползни. Землетрясения вызывают большие цунами, приводящие к катастрофическим разрушениям. Сотрясения коры оценивают по 12 бальной системе по шкале Рихтера. При толчках от 5 до 7 баллов на верхних этажах многоэтажек качаются люстры, от 7 до 9 баллов – на стенах возникают трещины, а при землетрясениях от 9 до 12 баллов происходят масштабные разрушения.

Недавно сообщалось, что возле Кривого Рога произошло землетрясение. В новостях можно было увидеть формулировку, что "эпицентр землетрясения находился в районе Лозоватки на глубине 8 километров".

Термином "эпицентр" в сейсмологии обозначают точку на поверхности земли, расположенную непосредственно над местом, где образуется землетрясение. А место формирования сейсмических волн называют центром (очагом или очагом) землетрясения.

Часто "эпицентр" употребляют в переносном смысле, например, говоря "я был в эпицентре событий". Обычно эта лексема в переносном значении означает "место наибольшего проявления чего-либо".

Языковеды советуют вместо выражения "находиться в эпицентре событий" употреблять другие обороты речи:

перебувати в центрі подій; перебувати в осередку подій;

перебувати в гущі подій;

перебувати у виру (вирі) подій;

перебувати в круговерті подій.

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