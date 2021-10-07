В Чехии трагически погибла школьница из Украины. Фото и видео

В Чехии в дорожно-транспортном происшествии погибла 15-летняя украинка. Трагедия произошла 5 октября в городе Пльзень.

Об этом сообщает местное издание krimi-plzen. Отмечается, что юная украинка попала под колеса автомобиля возле трамвайной остановки на площади Масарика примерно в 12:00 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Автомобиль Audi, двигавшийся в сторону центра, сбил девочку, которая, как рассказали очевидцы, пыталась догнать трамвай и выбежала на проезжую часть на красный сигнал светофора на пешеходном переходе.

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В это время автомобиль Audi ехал в левосторонней полосе на зеленый сигнал светофора. Машина ударила девушку правой частью и отбросила ее почти на 7 метров.

На место аварии выехали все службы спасения, медики пытались реанимировать девочку, но она получила масштабные травмы, от которых скончалась на месте.

"Сегодня произошла автомобильная авария – столкновение автомобиля с несовершеннолетним пешеходом, который получил травмы, несовместимые с жизнью, во время столкновения. Водитель транспортного средства был трезвым, что подтвердил тест. Тест на наркотики и психотропные вещества также был отрицательным", – сообщил представитель полиции.

Как стало известно, погибшая – Кристина Черная, 2006 года рождения. Школьница из Дрогобыча, училась в 10 школе на улице Коновальца. Об этом сообщили в сообществе drohobych_live.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 7 октября, в Польше авто с украинцами слетело с дороги и перевернулась, есть погибшие.