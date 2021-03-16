В Чехии двух украинских заробитчан нашли мертвыми в холодильнике: подробности трагедии

На заработках в Чехии погибли двое граждан Украины. Их тела обнаружили в бескислородном ангаре, где хранились яблоки. Мужчины задохнулись газом, которым холодильники наполняют для хранения фруктов.

Местные правоохранители сообщили, что причиной смерти является "несанкционированное проникновение" в помещение. Однако родственники погибших не верят, что опытные работники, которые давно трудились на этом предприятии, могли пренебречь техникой безопасности и залезть в камеру.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла 9 марта, погибшими оказались жители города Турка Львовской области:

30-летний Юрий Рабко

31-летний Михаил Шуптар

Их близкие готовятся к похоронам, но тела мужчин еще не доставили в Украину.

У Михаила осталось двое детей, 10-летний сын и 2-летняя дочь. Его супруга сейчас занимается оформлением документов для возвращения тела мужа. На заработки в Чехию мужчина ездил около 10 лет и работал легально. Обычно он трудился там до 6 месяцев, а потом на некоторое время возвращался домой, проводил время с детьми и женой.

"Для нас это огромная потеря. Михаил мой младший брат, мы вместе с ним росли. Хотя по возрасту он младше, но для меня он скорее был старшим. Все время рядышком, вместе", – сквозь слезы говорит OBOZREVATEL сестра Надежда.

"Они с супругой все начинали с нуля. Сначала вместе ездили на заработки, пока родители могли приглядывать за их сыном. Потом Миша отправлялся туда один, а Иванка работала тут, бухгалтером. Он старался заработать денег для семьи. Они строили дом, уже закончили его. Уже все есть и в доме. Они мечтали уже жить тут, в Украине, фактически только начали жить для себя",– рассказывает она.

В семье удивляются тому, что случилось с Михаилом и Юрием. Их тела обнаружили в закрытом холодильнике, где хранятся фрукты. Чтобы они не испортились, туда запускают специальный газ, а кислорода там нет.

"Как они могли там закрыться? Миша ведь давно работает на том предприятии. Он опытный человек, прекрасно знает ту технологию. К тому же он был очень ответственным, и он бы никогда туда не полез. Говорят, что мол они пошли за яблоками. Но Миша достаточно зарабатывал, он мог просто там выписать эти яблоки себе, а не лезть за ними", – говорит сестра.

У Юрия тоже осталась семья и трое детей. Родные до конца так и не знают, что именно с ним произошло на заработках. На странице мужчины в соцсетях есть фото на фоне рекламы агрофирмы, в которой он работал вместе с Михаилом.

Родные не хотят общаться с журналистами. "Нам ничем уже не поможешь, а тем более Юре. Люди ездят туда на заработки, потому что им нужно кормить семьи. И я ездила, брата сейчас похороню и снова поеду, потому что у меня дети, их нужно чем-то кормить", – написала OBOZREVATEL сестра погибшего.

Украинцы нередко гибнут на заработках в странах Европы. Одна из основных причин – несчастные случаи.

В ноябре 2019 года подобный случай произошел в Польше, где на таком же бескислородном фруктовом складе обнаружили тела двух жителей Тернополя 28 и 46 лет (дядя и племянник).

Также недавно в Чехии погибла девушка. Мать 3-летнего ребенка провалилась сквозь стеклянный пол на реконструкции здания банка. А в декабре минувшего года украинец, работавший на стройке, погиб после падения с высоты.